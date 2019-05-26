Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видеоРоссийская газета 06:14

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57. Ролик опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, где базируется необычный F-16.

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

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