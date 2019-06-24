Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии ПутинаLenta.ru 03:42
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала НТВ в понедельник, 24 июня.
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