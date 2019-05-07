Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на УкраинеНародные новости вчера в 23:32

"Кто мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это когда- то сделали в ФРГ", — цитируют РИА Новости Козия. При этом эксперт подчеркивает, что вопрос доставки мин, а также их количество нужно засекретить.

Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на Украине

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