Политика
Зал заседаний в ПАСЕ покинула украинская делегацияКапитал страны вчера в 08:27
Российский делегат Леонид Калашников рассказал, что зал заседаний в ПАСЕ покинули депутаты Украины. Хотя украинская сторона призывала всех, кто ее поддерживает, сделать это, но все же ушли в одиночестве.
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Они покинули, да. Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы.
— Леонид Калашников, российский политикРоссийская газета вчера в 07:08
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Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний
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