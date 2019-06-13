Экономика

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренцииВедомости вчера в 17:00

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Конкуренция почти не растет с 2014 г. и остается низкой, как и сэкономленная бюджетом сумма.
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Счетная палата: конкуренция при госзакупках не растет, 7 трлн рублей досталось единственным поставщикам

Весьмавчера в 18:54

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомостивчера в 17:00
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Происшествия

На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака

Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Транспорт

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Авто

Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене

Обновлено вчера в 14:48
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россиянам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено вчера в 09:44
Здоровье

Названы четыре вызывающие рак привычки

Представители Американского онкологического общества назвали четыре безобидные, на первый взгляд, привычки, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:44
Политика

Додон призвал военных поддержать новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство страны, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА

В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено 11 июня в 10:14
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Общество

В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки

Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем из-за собаки

В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Неизвестный ударил мужчину ножом в московском ТЦ «Ереван Плаза»

Неизвестный преступник 11 июня ранил ножом мужчину в кафе, расположенном в торговом центре «Ереван Плаза» в Москве, а потом скрылся, пишет в четверг, 13 июня, РЕН ТВ.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
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