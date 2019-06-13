Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренцииВедомости вчера в 17:00

Конкуренция почти не растет с 2014 г. и остается низкой, как и сэкономленная бюджетом сумма.

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

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