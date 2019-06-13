Экономика

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренцииВедомости вчера в 17:00

Конкуренция почти не растет с 2014 г. и остается низкой, как и сэкономленная бюджетом сумма.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъвчера в 22:51

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБКвчера в 18:20

СП: Корпоративные закупки на 7% ВВП в РФ в 2018 г были проведены непублично

ПРАЙМвчера в 17:17

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАССвчера в 18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфаксвчера в 17:25

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалтвчера в 17:59

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомостивчера в 17:00
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Здоровье

Учёные назвали витамин, разрушающий почки

Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Послы ЕС утвердили продление санкций против России по Крыму

Комитет постоянных представителей ЕС без дискуссии утвердил продление санкций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:01
Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка

Очевидцы говорят, что полицейские в автозаке пытались отобрать у него фотоаппарат, подростка избили, когда он лежал на полу.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 04:07
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Медведева перепутала цвета российского флага в День России

Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

Обновлено вчера в 21:10
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено 11 июня в 17:01
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Технологии

Минобрнауки собирается выдавать электронные дипломы

Минобрнауки РФ заявило о том, что собирается начать выдавать электронные дипломы выпускникам ВУЗов.
Обновлено в 00:29
Общество

В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег

На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Обновлено вчера в 09:48
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Лесной пожар в Самарской области локализован

Обновлено вчера в 14:37
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

Обновлено вчера в 20:27
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