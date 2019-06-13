Экономика
Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренцииВедомости вчера в 17:00
Конкуренция почти не растет с 2014 г. и остается низкой, как и сэкономленная бюджетом сумма.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
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Здоровье
Учёные назвали витамин, разрушающий почки
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Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
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«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
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Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
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Политика
Послы ЕС утвердили продление санкций против России по Крыму
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Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
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Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
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Происшествия
В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка
Очевидцы говорят, что полицейские в автозаке пытались отобрать у него фотоаппарат, подростка избили, когда он лежал на полу.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
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Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Медведева перепутала цвета российского флага в День России
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Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено 11 июня в 17:01
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Технологии
Минобрнауки собирается выдавать электронные дипломы
Минобрнауки РФ заявило о том, что собирается начать выдавать электронные дипломы выпускникам ВУЗов.
Обновлено в 00:29
Общество
В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег
На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
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Общество
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом
Обновлено вчера в 09:48
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии
Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
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Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
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Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
Обновлено вчера в 20:27