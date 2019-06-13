Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублейИзвестия 17:01

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы. Прятать тендеры корпорациям разрешено законодательно: например, в закрытой форме проводятся закупки, составляющие гостайну.
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Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБК18:20

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалт17:59

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомости17:00

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфакс17:25

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известия17:01

Корпоративные закупки на 7% ВВП в РФ в 2018 г были проведены непублично - СП

ПРАЙМ17:17

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАСС18:49
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Общество

Астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет с урожаем

Ведущая рубрики Алена Прокина и дежурный астролог Алина Ясмин уверены: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.
Обновлено вчера в 08:03
Технологии

Минобрнауки сообщило о планах выдавать электронные дипломы к 2021 году

К 2021 году российские вузы будут выдавать дипломы в электронном виде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Обновлено в 21:42
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром

Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Экономика

Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции.
Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:03
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Авто

Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене

Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково

Обновлено в 20:16
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Общество

В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»

Обновлено в 09:29
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Обновлено в 11:17
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина стала почти неузнаваемой из-за пластики лица

Обновлено в 12:23
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Экономика

Медведев не исключает переход России на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым сделано заявление о возможности в будущем перехода страны на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Технологии

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено в 21:27
Политика

Герус извинился за слова о «шутке» Зеленского про снижение тарифов

Андрей Герус, представляющий президента Украины Владимира Зеленского в правительстве, извинился за неверно переданную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов на ЖКХ.
Обновлено в 15:00
Наука

Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон

Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 22:16
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Обновлено в 08:55
Политика

Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
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