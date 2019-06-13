Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублейИзвестия 17:01

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы. Прятать тендеры корпорациям разрешено законодательно: например, в закрытой форме проводятся закупки, составляющие гостайну.
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Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБК18:20

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известия17:01

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАСС18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфакс17:25

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалт17:59

Корпоративные закупки на 7% ВВП в РФ в 2018 г были проведены непублично - СП

ПРАЙМ17:17

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомости17:00
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Общество

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Эксперты рассказали, когда дешевле всего можно улететь в Крым

Самое дорогое время для полетов в Крым летом – период с 29 июля по 4 августа, самое дешевое – последняя неделя августа, сообщает Biletix.
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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
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Технологии

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Для отдельного вуза нецелесообразна выдача цифровых дипломов из-за дороговизны, а общая система может быть доступной.
Обновлено в 20:13
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

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Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
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Общество

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за упавшего дерева

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач, информировала компания Virgin Trains, которая осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте.
Обновлено в 15:28
Экономика

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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

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Происшествия

Голунова освободили от ответственности и сняли обвинения

Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

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Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
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Происшествия

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Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
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Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму

Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму.
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Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

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