Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублейИзвестия 17:01

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы. Прятать тендеры корпорациям разрешено законодательно: например, в закрытой форме проводятся закупки, составляющие гостайну.
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75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфакс17:25

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомости17:00

Корпоративные закупки на 7% ВВП в РФ в 2018 г были проведены непублично - СП

ПРАЙМ17:17

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известия17:01
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Армия и оружие

В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»*

Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Кино

В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix

Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Политика

Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Выборге подросток ударил отчима ножом, заступаясь за мать

Сообщается, что 12-летний мальчик заступился за свою мать. Подросток схватил нож и ранил им пожилого отчима.
Обновлено в 16:03
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Обновлено в 17:24
Футбол

«Милан» подпишет лучшего ассистента «Эмполи» Раде Крунича за 8 млн евро

Полузащитник «Эмполи» Раде Крунич перейдет в «Милан». Сумма трансфера составит 8 миллионов плюс бонусы.
Обновлено в 15:31
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Музыка

Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

Обновлено в 15:07
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа

Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
Обновлено в 16:00
Политика

Тимошенко встретилась с Зеленским

Обновлено в 13:01
Здоровье

Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак

Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
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Игры

CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077

Обновлено в 14:54
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Культура

Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Обновлено в 15:27
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