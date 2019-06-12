Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублейИзвестия 17:01
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы. Прятать тендеры корпорациям разрешено законодательно: например, в закрытой форме проводятся закупки, составляющие гостайну.
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