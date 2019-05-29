Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом ПутинаРБК вчера в 23:00
В распоряжении РБК есть выдержки из исследования ФОМа, в частности данные о регионах с худшим электоральным рейтингом президента и партии власти, а также данные в среднем по стране. В ФОМе в ответ на запрос РБК сообщили, что «это закрытые данные», и отказались от комментариев.
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с чего всё началось
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. Исследование проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля.РБКвчера в 23:00
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