Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом ПутинаРБК вчера в 23:00
В распоряжении РБК есть выдержки из исследования ФОМа, в частности данные о регионах с худшим электоральным рейтингом президента и партии власти, а также данные в среднем по стране. В ФОМе в ответ на запрос РБК сообщили, что «это закрытые данные», и отказались от комментариев.
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с чего всё началось
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. Исследование проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля.РБКвчера в 23:00
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В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
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Кино
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Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, что следит за фигурным катанием, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Происшествия
ABC: легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси
Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси.
Обновлено в 13:18
Авто
Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство
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Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии
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Наука
Энергетические напитки влияют на сердце и артериальное давление
Употребление 32 унции энергетического напитка за короткий промежуток времени может повысить кровяное давление и увеличить риск нарушения сердечного ритма, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Journal of the American Heart Association.
Обновлено в 08:10
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Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
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Обновлено в 12:27
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
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В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
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Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
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Обновлено в 06:54
Экономика
Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей
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