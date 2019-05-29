Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом ПутинаРБК вчера в 23:00
21% опрошенных жителей региона ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг правящей партии по стране, по результатам опроса ФОМа, составил 34%.
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с чего всё началось
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. Исследование (есть у РБК) проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля.РБКвчера в 23:00
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