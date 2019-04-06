Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 11 апреляUgpressa.ru 01:03

Участок фиолетовой ветки (Таганско-Краснопрсненской) метро Москвы между станциями «Пролетарская» и «Котельники» временно закрыт по 10 апреля текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Автомобиль перевернулся на Рязанском проспекте в Москве

РИАМО08:10

Работу автобусов в районе закрытых станций метро сняли с воздуха

Москва 2404:40

На временно закрытых станциях фиолетовой ветки метро разместят 750 информплакатов

Вечерняя Москва09:20

Восемь станций «фиолетовой» линии метро закрыли в Москве

Телеканал 360°02:55

Восемь станций фиолетовой ветки метро закрыли до 11 апреля

Моссовет02:39

Еще 750 информплакатов разместят в метро для пассажиров закрытых станций фиолетовой ветки

Агентство Москва09:00

Как изменилась схема движения на время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Общество

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Спорт

Загитова станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Напомним, в нынешнем сезоне Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Обновлено в 10:16
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Политика

Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Умер бывший директор ФСБ, депутат Государственной думы Николай Ковалев, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос

31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

Спутники-шпионы США сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам и наблюдали за ними, говорится в отчете, выпущенном фондом «За безопасный мир» (Secure World Foundation).
Обновлено в 01:20
Авто

Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Теннис

Шарапова приняла участие в съемках фильма

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Политика

Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.
Обновлено в 07:20
Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное