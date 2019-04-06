Транспорт
Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 11 апреляUgpressa.ru 01:03
Участок фиолетовой ветки (Таганско-Краснопрсненской) метро Москвы между станциями «Пролетарская» и «Котельники» временно закрыт по 10 апреля текущего года.
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Как изменилась схема движения на время закрытия участка фиолетовой ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:06
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