Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 11 апреляUgpressa.ru 01:03

Участок фиолетовой ветки (Таганско-Краснопрсненской) метро Москвы между станциями «Пролетарская» и «Котельники» временно закрыт по 10 апреля текущего года.

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 11 апреля

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