Культура
Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка». Программа продолжит свое существование, сообщила «Ленте.ру» директор по маркетингу канала Наталья Абрамочкина.
Lenta.ru04:24
Оценить
232 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Марат Башаров избил новую супругу
Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Общество
В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России
Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Общество
МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Обновлено в 02:19
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество
Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку
В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня.
Обновлено в 02:32
Политика
ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ
Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Кино
Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис
Обновлено в 03:11
Культура
Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли
Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка».
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Афинах возле церкви произошел взрыв
Обновлено в 02:34
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
«Рубин» объявил о переходе футболиста «Спартака» Пантелеева
Обновлено в 03:56
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия
Недовольный рождественскими подарками немецкий мальчик вызвал полицию
Приехав на вызов, полицейские обнаружили очень сердитого ребенка. Мальчик показал им свой список пожеланий, а также полученные подарки.
Обновлено в 04:08