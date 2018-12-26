Культура

Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли
Lenta.ru
04:24

Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка». Программа продолжит свое существование, сообщила «Ленте.ру» директор по маркетингу канала Наталья Абрамочкина.
Lenta.ru04:24

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Шоу «Орёл и Решка» будет продолжено

News.ru04:25

Телеканал "Пятница!" опроверг закрытие "Орла и Решки"

ТАСС02:57

Телеканал «Пятница» отреагировал на информацию о закрытии программы «Орел и решка»

URA.Ru04:12

Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли

Lenta.ru04:24

Канал «Пятница» опроверг закрытие «Орла и решки»

РБК03:29

Телеканал "Пятница!" опроверг закрытие "Орла и Решки"

Московский Комсомолец04:10

Шоу «Орел и Решка» закроют

Известиявчера в 19:23
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе

В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Марат Башаров избил новую супругу

Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Космос

Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту

Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Общество

В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России

Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Общество

МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Обновлено в 02:19
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество

Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня.
Обновлено в 02:32
Политика

ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ

Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Кино

Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис

Обновлено в 03:11
Культура

Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли

Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка».
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Афинах возле церкви произошел взрыв

Обновлено в 02:34
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика

Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%

Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии

Обновлено вчера в 10:09
Футбол

«Рубин» объявил о переходе футболиста «Спартака» Пантелеева

Обновлено в 03:56
Футбол

Промес хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия

Недовольный рождественскими подарками немецкий мальчик вызвал полицию

Приехав на вызов, полицейские обнаружили очень сердитого ребенка. Мальчик показал им свой список пожеланий, а также полученные подарки.
Обновлено в 04:08
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Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
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Орёл и решка
Телепередача (12+)
Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы один ведущий должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, ведущие перед каждым путешествиям бросают монету, и каждый раз всё решает Орёл или решка.
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