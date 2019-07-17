Экономика

Закредитованность граждан России выросла в 1,5 разаКрасная весна вчера в 14:07

Аналитики «НАПКА» подчеркивают, что с начала 2019 года долги населения росли в пять раз быстрее доходов, а у 2,3 млн заемщиков после погашения долга остается на руках сумма, сопоставимая с прожиточным минимумом.
Читать в источнике
Обсудить3
с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Известия16 июля в 17:01

Подробнее о событии

Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза

RT на русскомвчера в 02:04

Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

URA.Ru16 июля в 21:53

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Известия16 июля в 17:45

За пять лет долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза

Телеканал 360°16 июля в 20:11

Резко выросла закредитованность россиян

News.ru16 июля в 19:13

СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

РИА Новости16 июля в 18:04

Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

РБКвчера в 00:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Обновлено в 01:05
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Наука

Нейросеть смогла собрать кубик Рубика за 20 ходов

Исследователи из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который сделал невероятное — собрал кубик Рубика эффективнее человека и за 20 ходов.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Космос

В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки

Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено 16 июля в 13:27
Политика

Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами

Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Политика

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Зеленский хочет, чтобы люди старше 70 лет не платили за услуги ЖКХ

Окружение президента Украины ищет экономическую модель, которая позволит освободить от оплаты коммунальных услуг граждан в возрасте от 70 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих

Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Не в зарплате дело: Глюкоза поделилась секретами красоты и счастья

Звезда находится в постоянном диалоге с фолловерами и нередко отвечает на их вопросы.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД

Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июля в 03:03
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено 16 июля в 11:18
Авто

Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris

Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено вчера в 12:32
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Гаджеты

Гендиректор Intel считает, что компания поспешила с освоением норм 10 нм

Гендиректор Intel заверил, что на следующем шаге компания вернутся к прежнему темпу: через два года начнется выпуск 7-нанометровой продукции, которая по плотности компоновки транзисторов будет в два раза превосходить 10-нанометровую.
Обновлено вчера в 14:23
Космос

Breakthrough Listen расширил поиск внеземной жизни на гамма-диапазон

Отныне спектр анализируемых на признаки внеземной жизни сигналов расширится в низкочастотную область, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.
Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты

Google добавляет 65 новых смайликов в Android Q

По случаю всемирного дня смайликов, компания Google добавляет 65 новых смайликов в Android Q. Получить доступ к новым смайликам можно в этом году.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией

Обновлено вчера в 20:59
Транспорт

В России решили строить парковки-пазлы

В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
ещё по теме
Главное