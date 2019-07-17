Экономика
Закредитованность граждан России выросла в 1,5 разаКрасная весна вчера в 14:07
Аналитики «НАПКА» подчеркивают, что с начала 2019 года долги населения росли в пять раз быстрее доходов, а у 2,3 млн заемщиков после погашения долга остается на руках сумма, сопоставимая с прожиточным минимумом.
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известия16 июля в 17:01
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Обновлено вчера в 16:20
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Не в зарплате дело: Глюкоза поделилась секретами красоты и счастья
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Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
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Авто
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ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией
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В России решили строить парковки-пазлы
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В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
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