Общество

Законы, вступающие в силу 27 январяПарламентская газета 26 января в 16:30

Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» дополнен статьёй, которая устанавливает порядок неоднократного пересечения Государственной границы РФ на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля российскими и иностранными судами.
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Строительная Газета00:40

Законы, вступающие в силу 28 января

Парламентская газетавчера в 16:30

Завтра - «киберпонедельник»: Роспотребнадзор напоминает

Молодой коммунарвчера в 06:03

Новый закон обязал владельцев контактных зоопарков и дельфинариев получать лицензии

Афанасий-бизнес26 января в 07:15

Как новый закон об ужесточении животных будет действовать в Красноармейском районе?

Голос правды (ст. Полтавская)26 января в 00:11
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Происшествия

Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:07
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (или 4,3%. — Ред.)», –– говорится в документе, опубликованном 28 января на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Tesla выпустит новую систему безопасности

Выпуск новой системы автомобильной безопасности под названием "Sentry Mode" планируется наладить в ближайшее время на автомобилях Tesla Model S, Model X и Model 3.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено вчера в 16:36
Авто

Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук

Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Обновлено вчера в 22:40
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено вчера в 06:12
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено вчера в 16:24
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Samsung создаст экологически чистые упаковки для своих гаджетов

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Правоохранители ищут источники звонков о минировании зданий в Сибири

Правоохранительные органы и власти в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях проверяют и отрабатывают все анонимные сообщения о минировании, ищут их источники, сообщил РИА Новости в понедельник полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России

Обновлено вчера в 22:22
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в выходные

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 января, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Обновлено в 01:48
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Транспорт

Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега

В Москве водителей попросили отказаться от использования личного транспорта на протяжении всего дня 28 января.
Обновлено в 02:02
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследования консервированной икры из баклажанов.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Политика

В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиян

В прошлом году программа носила пилотный характер и предполагала скидку в 5 процентных пунктов от ставки на покупку заводских деревянных домов.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в «новой Москве»

Столичная полиция задержала 15-летнего подростка из Подмосковья по подозрению в серии «минирований» школы в «новой Москве».
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке

В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян

Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 20:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:15
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

3D-фасад в стиле оригами украсит спорткомплекс в «новой Москве»

В поселении Марушкинское в ТиНАО появится трехэтажный ледовый дворец в архитектурном стиле оригами.
Обновлено в 01:13
Главное