Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в ГосдумуЭкономика и жизнь 03:25

Профицит снизится на 50,9 млрд руб. по сравнению с показателями, утверждёнными Федеральным законом № 459-ФЗ (1,932 трлн руб.), и составит 1,881 трлн руб. или 1,7% к ВВП.

Экономика и жизнь

Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в Госдуму

Происшествия Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Политика МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов Напомним, что 27 мая МИД Украины потребовал от Москвы назвать дату и место передачи украинских моряков-провокаторов.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Происшествия Полицейских из Кабардино-Балкарии задержали за взятку 42 млн рублей В Кабардино-Балкарии 12 сотрудников МВД задержаны по подозрению в создании преступного сообщества и получении взятки в 42 млн рублей.

Экономика Россияне взяли рекордный объем автокредитов Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.

Политика Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД "Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.

Транспорт В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Экономика На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, ранее осужденным за участие в серии драк в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Происшествия Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

Авто Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.

Политика Сергей Карабасов подал в отставку В ходе заседания депутаты приняли отставку Сергея Карабасова. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.