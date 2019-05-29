Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в ГосдумуЭкономика и жизнь 03:25

с чего всё началось

Профицит снизится на 50,9 млрд руб. по сравнению с показателями, утверждёнными Федеральным законом № 459-ФЗ (1,932 трлн руб.), и составит 1,881 трлн руб. или 1,7% к ВВП.

Экономика и жизнь

Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в Госдуму

Политика Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

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Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

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Политика Япония возмутилась российскими войсками на Курилах Япония считает неприемлемым с юридической точки зрения наращивание российского военного присутствия на южных Курильских островах.

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Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.

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