Экономика
Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в ГосдумуREGNUM 00:59
Поправки в федеральный бюджет на 2019−2021 гг. правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд рублей.
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.Российская газетавчера в 14:39
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Правительство РФ планирует в 2019 году профицит бюджета около 2 трлн рублей
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Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
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