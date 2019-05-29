Экономика

Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в ГосдумуREGNUM 00:59

Поправки в федеральный бюджет на 2019−2021 гг. правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд рублей.
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ
 размещен на сайте нижней палаты парламента.
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В Госдуму внесен проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

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Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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В минувшие выходные в Германии состоялась выставка Opel-Treffen 2019.
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