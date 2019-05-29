Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в ГосдумуREGNUM 00:59

с чего всё началось

Поправки в федеральный бюджет на 2019−2021 гг. правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд рублей.

Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в Госдуму

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