Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении акцизов на вино начиная с 2020 года, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов нижней палаты парламента.

Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в Госдуму

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