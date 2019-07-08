Экономика

Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в ГосдумуLife.ru вчера в 16:55

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении акцизов на вино начиная с 2020 года, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов нижней палаты парламента.
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с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости08 июля в 16:44

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Кабмин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие рост акцизов на вино

ТАССвчера в 16:57

Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в Госдуму

Life.ruвчера в 16:55

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Ведомостивчера в 16:01

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино

Коммерсантъвчера в 19:12

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

РИА Новостивчера в 15:56

Правительство предлагает с будущего года увеличить акцизы на вино более чем на 70%

Эхо Москвывчера в 07:31

«Опора России» обратилась в Минфин с критикой повышения акциза на вино

РБКвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

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На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
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Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 00:32
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В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

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Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие

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Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы

Курс валют на сегодня: доллар вырос

Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
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Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
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Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

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Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
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Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»

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Футбол

На «Камп Ноу» меняют газон. Работы завершатся до сезона-2019/20

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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
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Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
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Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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Медики назвали самый полезный фрукт летнего сезона

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En+ перерегистрировалась в российском офшоре

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Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
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10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник

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Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд»

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.
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