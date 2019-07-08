Экономика
Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в ГосдумуLife.ru вчера в 16:55
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении акцизов на вино начиная с 2020 года, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомости08 июля в 16:44
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Правительство предлагает с будущего года увеличить акцизы на вино более чем на 70%
Эхо Москвывчера в 07:31
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