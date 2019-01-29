Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в ГосдумуREGNUM вчера в 03:39
Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
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с чего всё началось
При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.Znak.comвчера в 04:58
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Происшествия
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийствах сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух эпизодах организации убийства, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, сообщил из суда корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 13:34
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
Обновлено в 09:42
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Авто
Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.
Обновлено в 03:15
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Политика
Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него
Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, отверг все подозрения в нарушениях и заявил, что не собирается покидать свой пост, передает LETA.
Обновлено в 08:39
Наука
Ученые нашли 35000-летний череп современного человека
Британские специалисты установили, что возраст черепа древнего человека, который был найдены на территории современной Монголии, составляет приблизительно 35 000 лет.
Обновлено в 16:51
Музыка
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о The Beatles
Режиссер Питер Джексон начал съемки документального фильма о группе The Beatles.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Гаджеты
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом в России
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом у российских покупателей.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР
Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
ЖКХ
Снегопад в столице продлится до утра четверга
Снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января.
Обновлено в 14:42
Теннис
Шарапова снялась с турнира WTA в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:02
Транспорт
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт
Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт.
Обновлено в 14:06
Наука
Ученые: гаджеты замедляют развитие детей
Обновлено в 13:41
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08