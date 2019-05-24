Общество

ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферуПолитика Сегодня вчера в 03:55

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует из данных на сайте Кабинета министров 24 мая.
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Законопроект о квотах на вредные выбросы внесён в Госдуму

News.ruвчера в 20:01

Эксперимент по квотированию выбросов намерены провести в 12 городах

Коммерсантъвчера в 19:52

В Госдуму внесли проект о квотировании выбросов в промышленных центрах

Парламентская газетавчера в 02:26

По уровню выброса вредных веществ Кузбасс занимает 1-е место в России

Кузбасс Сегоднявчера в 09:20

В Госдуму внесли проект о проведении эксперимента по квотированию выбросов

РИА Новостивчера в 10:41

Чита станет частью всероссийского эксперимента по борьбе с грязным воздухом

Чита.Ру22 мая в 04:07

Вредные выбросы в Красноярске станут квотированными

Деловой квартал (Красноярск)22 мая в 00:47
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Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Хоккей

Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:03
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса летом

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Космос

Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.
Обновлено вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради 5-летней дочери.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Шквалистый ветер повалил десятки деревьев во Владикавказе

На столицу Северной Осетии в субботу обрушился шквалистый ветер, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.
Обновлено в 11:35
Игры

Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood

Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.
Обновлено в 06:30
Религия

Папа Римский сравнил аборт с наймом киллера

Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, сообщает Associated Press.
Обновлено в 11:56
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Обновлено в 12:59
Хоккей

Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов

Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»

Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Обновлено в 13:00
Культура

Павел Лунгин встретится с Владимиром Познером

В студии Первого канала режиссер и ведущий Владимир Познер обсудят важные вопросы, в том числе, новый и вызвавший споры фильм Лунгина "Братство".
Обновлено в 12:06
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Футбол

«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу

В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Наука

В Британии найден уникальный 2300-летний щит

В Великобритании археологи обнаружили близ города Лестера уникальный щит железного века, изготовленный из древесной коры.
Обновлено вчера в 09:39
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