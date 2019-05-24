ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферуПолитика Сегодня вчера в 03:55

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует из данных на сайте Кабинета министров 24 мая.

ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферу

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Хоккей Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Футбол «ПСЖ» может продать Паредеса летом Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.

Космос Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Происшествия Шквалистый ветер повалил десятки деревьев во Владикавказе На столицу Северной Осетии в субботу обрушился шквалистый ветер, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.

Игры Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.

Религия Папа Римский сравнил аборт с наймом киллера Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, сообщает Associated Press.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Происшествия В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.

Хоккей Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Экономика NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

Культура Павел Лунгин встретится с Владимиром Познером В студии Первого канала режиссер и ведущий Владимир Познер обсудят важные вопросы, в том числе, новый и вызвавший споры фильм Лунгина "Братство".

Футбол «Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.