Общество
ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферуПолитика Сегодня вчера в 03:55
Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует из данных на сайте Кабинета министров 24 мая.
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В Госдуму внесли проект о квотировании выбросов в промышленных центрах
Парламентская газетавчера в 02:26
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
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Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.
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Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
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На столицу Северной Осетии в субботу обрушился шквалистый ветер, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.
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Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, сообщает Associated Press.
Обновлено в 11:56
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
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В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
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Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»
Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
Культура
Павел Лунгин встретится с Владимиром Познером
В студии Первого канала режиссер и ведущий Владимир Познер обсудят важные вопросы, в том числе, новый и вызвавший споры фильм Лунгина "Братство".
Обновлено в 12:06
Футбол
«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу
В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Наука
В Британии найден уникальный 2300-летний щит
В Великобритании археологи обнаружили близ города Лестера уникальный щит железного века, изготовленный из древесной коры.
Обновлено вчера в 09:39