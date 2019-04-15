Экономика
Законопроект об ипотечных каникулах принят во втором чтенииНТВ 09:53
Особое внимание уделили законопроекту об ипотечных каникулах. Ипотечные каникулы стали бальзамом на душу примерно 4,5 миллиона россиян. Сегодня нижняя палата парламента приняла решение на законодательном уровне выдать каждому из заемщиков своего рода подушку безопасности.
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
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Экономика
Руденя внес предложения по агроразвитию Центрального Нечерноземья
Программа развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья должна быть нацелена на проведение мероприятий по повышению плодородия почв, увеличению урожайности и снижению себестоимости производимой продукции, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси в Москве
В районе Москвы Орехово-Борисово Южное произошла авария с участием такси и автобуса, в результате которой два человека получили травмы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичной полиции.
Обновлено в 20:59
Экономика
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Наука
Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну
Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.
Обновлено 14 апреля в 13:32
Авто
Aston Martin презентовал свой первый электрокар Rapide E
Компания презентовала в Китае новый электрический лифтбек Rapide E, оснащенный двумя сильными моторами мощностью 610 «лошадок».
Обновлено в 20:20
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Барселона» обыграла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 16:53
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 19:56
Авто
Volkswagen Touareg получил новую версию в России
Компания Volkswagen представила новую версию флагманского кроссовера Touareg для российского рынка под названием Exclusive.
Обновлено в 05:57
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00