Политика

Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения
REGNUM
11:30

Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
REGNUM11:30
Андрей Клишас
В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов.
— Андрей Клишас, российский политикКоммерсантъ 14:56

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Интернет не абонент

Коммерсантъ14:56

Что произошло за день: пятница, 14 декабря

Интерфакс12:15

Клишас и Луговой внесли законопроект о суверенном Рунете

РБК10:50

Политики и эксперты оценили законопроект об автономной работе Рунета

РИА Новости13:04

Возможно ли изолировать рунет от внешнего мира? Это астрономически дорого, но попробовать могут

Дождь13:59

В Минкомсвязи поддержали законопроект об автономной работе Рунета

RT на русском09:31

Левин назвал актуальным законопроект об обеспечении автономной работы Рунета

ТАСС12:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика

Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово

Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет.
Обновлено в 12:25
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:24
Политика

Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика

Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию

Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.
Обновлено в 13:36
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:28
Политика

Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием

Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.
Обновлено в 04:05
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Политика

Украинский архиепископ назвал «объединительный собор» «сатанинским»

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 02:08
Политика

Трамп намерен провести двухнедельный отпуск во Флориде

Рождественские и новогодние каникулы президент США Дональд Трамп намерен провести в своем поместье «Мар-о-Лаго» в штате Флорида.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Боевики обстреляли окраины Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также окраины города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Обновлено в 14:09
Политика

Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
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