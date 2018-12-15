В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

Политика Политика Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.

Политика Политика Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Политика Политика Министр внутренних дел США назвал обвинения в свой адрес ложными Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил на фоне сообщения об отставке, что обвинения в его адрес ложные.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге сирийского Хаджина «15 декабря коалиция точечным ударом уничтожила командно-контрольный пункт ИГ в мечети в южной части Хаджина (Сирия)», — цитирует ТАСС документ.

Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

Политика Политика Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря «Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

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Политика Политика «Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.

Политика Политика Давос снял запрет на участие России в форуме Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.

Политика Политика Главная реформа Обамы признана неконституционной Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare.