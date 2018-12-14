Политика
Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу
Законопроект об автономной работе Рунета внесли в ДумуИзвестия12:04
На рассмотрение Госдумы в пятницу, 14 декабря, поступил законопроект об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобальной сети.
Известия12:04
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Это позволит сделать российский сегмент Интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться почтой и интернет-банкингом.
— Андрей Клишас, российский политикNews.ru 10:04
с чего всё началось
Как стало известно “Ъ”, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»), его первый заместитель Людмила Бокова («Единая Россия»), а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».Коммерсантъ08:33
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В МИД России отреагировали на создание армии Косово
В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
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Откаты «Военторга» и покушение: в чем США обвиняют Леонида Тейфа
Федеральные прокуроры США подозревают бывшего замгендиректора ОАО «Военторг» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их сообщников в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
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Политика
Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
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Помпео потребовал отпустить двух задержанных в Китае канадцев
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