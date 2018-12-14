с чего всё началось

Это позволит сделать российский сегмент Интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться почтой и интернет-банкингом.

На рассмотрение Госдумы в пятницу, 14 декабря, поступил законопроект об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобальной сети.

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Политика Политика Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.

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Армия и оружие Армия и оружие Армию ДНР привели в полную боевую готовность

Политика Политика Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Политика Политика Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».

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Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.

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