Экономика

Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в ГосдумеПанорама Ростова-на-Дону вчера в 09:46

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков. В проектах новых законах оговорены "узкие" места долевого строительства.
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Помощь дольщикам придет через фонды

Коммерсантъвчера в 14:13

Законопроект о передаче страховых премий в Фонд дольщиков прошел I чтение

Интерфаксвчера в 08:12

Госдума одобрила в I чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

ТАССвчера в 09:03

Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков

Парламентская газетавчера в 07:48

В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья

REGNUMвчера в 07:45

Депутат: Фонд дольщиков должен давать гарантии под кредиты застройщиков

РИА Новостивчера в 06:18

Госдума приняла законопроект о достройке проблемных жилых комплексов

РБКвчера в 10:49
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов.
Обновлено в 04:01
Общество

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель

Обновлено в 03:11
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Авто

Представлен самый мощный кроссовер Mercedes-Benz GLE

На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Общество

В WWF сообщили об угрозе исчезновения шести видов животных в России

Обновлено в 01:49
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика

Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено 21 мая в 20:24
Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Наука

Самый древний в мире гриб нашли в Канаде

Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона

Руководство "Сельты" продолжает доверять главному тренеру команды Франу Эскрибе и продлило с ним контракт на два сезона.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Авто

Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено вчера в 02:16
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Новость о рекордном объеме закупок золота Россией оказалась ошибкой

Таблоид Daily Express сообщил о росте объема закупок золота Россией на 68%. Но такой показатель оказался неверным.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика

Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:58
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