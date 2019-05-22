Экономика
Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в ГосдумеПанорама Ростова-на-Дону вчера в 09:46
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков. В проектах новых законах оговорены "узкие" места долевого строительства.
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Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков
Парламентская газетавчера в 07:48
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Потап и Настя подтвердили свадьбу
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Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
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Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
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«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона
Руководство "Сельты" продолжает доверять главному тренеру команды Франу Эскрибе и продлило с ним контракт на два сезона.
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Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
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Общество
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Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
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Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя
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Новость о рекордном объеме закупок золота Россией оказалась ошибкой
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Экономика
Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
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