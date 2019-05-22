Экономика
Фонд дольщиков получит премии по страхованию застройщиковПраво.ру вчера в 08:20
Путин утвердил новые правила долевого строительства А страховщики и банки должны будут передать фонду большую часть полученных страховых премий (или платы по договору поручительства).
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Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков
Парламентская газетавчера в 07:48
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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Пушков: не осуществится «украинская мечта»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
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Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
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Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
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В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
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