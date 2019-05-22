Экономика

Фонд дольщиков получит премии по страхованию застройщиковПраво.ру вчера в 08:20

Путин утвердил новые правила долевого строительства А страховщики и банки должны будут передать фонду большую часть полученных страховых премий (или платы по договору поручительства).
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Помощь дольщикам придет через фонды

Коммерсантъвчера в 14:13

Госдума приняла законопроект о достройке проблемных жилых комплексов

РБКвчера в 10:49

Законопроект о передаче страховых премий в Фонд дольщиков прошел I чтение

Интерфаксвчера в 08:12

Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков

Парламентская газетавчера в 07:48

В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья

REGNUMвчера в 07:45

Депутат: Фонд дольщиков должен давать гарантии под кредиты застройщиков

РИА Новостивчера в 06:18

Госдума одобрила в I чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

ТАССвчера в 09:03
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Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Обновлено 21 мая в 07:46
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Авто

Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа

До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Общество

«Роскачество» провело исследование российского вина

«Роскачество» провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию.
Обновлено в 01:00
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Обновлено в 02:00
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Политика

Британцы сняли ток-шоу с 3D-Путиным

Обновлено вчера в 13:10
Транспорт

Вернуть эвакуированный автомобиль москвичам поможет робот

Статистика показывает, что робот помогает москвичам вдвое быстрее живого оператора, а со временем он сможет обрабатывать до 100% звонков, и все же сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с человеком.
Обновлено в 01:07
Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Наука

Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз

Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Кино

В Сети опубликованы первые кадры съемок новых «Звездных войн»

В Сети опубликованы первые кадры со съемок фильма «Звездные войны».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
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