Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в ГосдумуТАСС 12:17
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
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«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
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