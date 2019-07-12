Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в ГосдумуТАСС вчера в 12:17

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
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