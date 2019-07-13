Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в ГосдумуТАСС вчера в 12:17
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
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Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»
Обновлено в 06:07
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Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
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В Саратовской области иномарка столкнулась с поездом на переезде
Легковой автомобиль в субботу выехал на красный свет на переезд в Саратовской области, где столкнулся с поездом, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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