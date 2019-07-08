Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в ГосдумеКоммерсантъ вчера в 17:59

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Читать в источнике
с чего всё началось

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.
Коммерсантъвчера в 17:59

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

Взгляд.ру03:33

Госдума вернется к рассмотрению законопроекта о принудительном изъятии недвижимости при КРТ

Интерфакс03:14

Госдума рассмотрит поправки к закону о комплексном развитии территорий - Ъ

Аргументы и Факты04:44

Власти планируют изымать у россиян «депрессивное» жильё

Московский Комсомолец02:56

Правительство предложило изымать недвижимость для «гармоничности» застройки

Дождь04:59

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит властям изымать у россиян «депрессивное» жилье

URA.Ruвчера в 21:08

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Коммерсантъвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Обновлено в 03:35
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Недвижимость

Аналитики отметили рекордные цены на элитную жилую недвижимость в Москве

Средневзвешенная цена на новые элитные квартиры и апартаменты в Москве по итогам первого полугодия выросла на 12% - до 1,1 миллиона рублей за квадратный метр, что является самым высоким показателям за последние три года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
Обновлено в 06:08
Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции

В Турции во время отдыха заболели и были экстренно эвакуированы спецбортом две гражданки России, туристки из Москвы и Нижневартовска.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка

Обновлено в 03:26
Политика

Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика

В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами

В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом

Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

Обновлено в 05:36
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева похвасталась роскошным видом из номера отеля в Париже

Певица Вера Брежнева продемонстрировала своим фолловерам вид из номера ее отеля в Париже, разместив соответствующий пост на просторах страницы в сети Instagram.
Обновлено в 05:04
Политика

Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено 06 июля в 04:11
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Интернет

Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome

Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное