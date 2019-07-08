Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в ГосдумеКоммерсантъ вчера в 17:59
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
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с чего всё началось
Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.Коммерсантъвчера в 17:59
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Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
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Происшествия
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Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Общество
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На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
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Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика
В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами
В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
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Обновлено в 05:20
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Обновлено в 05:36
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В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
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Обновлено в 05:28
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Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
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Обновлено вчера в 09:50
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Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
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