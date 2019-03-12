Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиямREGNUM вчера в 06:35

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
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Вячеслав Володин
На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru вчера в 07:57
с чего всё началось
Государственная Дума во вторник, 12 марта, приняла в первом чтении поправки
 в Закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.
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Пенсия под расчет

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Государственная Дума РФвчера в 05:35

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