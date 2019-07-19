Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФГазета.Ru 02:45
Давление на Россию со стороны законодателей США усиливается. В палату представителей внесен законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о мерах против сотрудников "службы безопасности России".
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с чего всё началось
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России», сообщается на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.Lenta.ru00:34
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