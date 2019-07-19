с чего всё началось

Давление на Россию со стороны законодателей США усиливается. В палату представителей внесен законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о мерах против сотрудников "службы безопасности России".

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

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