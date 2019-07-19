Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФГазета.Ru 02:45

Давление на Россию со стороны законодателей США усиливается. В палату представителей внесен законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о мерах против сотрудников "службы безопасности России".
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с чего всё началось
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России», сообщается на сайте
 одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.
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Как новые санкции повлияют на курс рубля

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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против 24 представителей ФСБ высокого ранга

ТАССвчера в 17:30
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
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Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
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Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено 17 июля в 11:23
Наука

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Несоблюдение правил связано с новыми случаями инсультов, сердечных приступов.
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Армия и оружие

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Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.
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Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

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Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
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Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер заявил, что созданное в России мобильное приложение Face App может быть угрозой национальной безопасности.
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В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
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Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
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Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.
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Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
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Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Тепло в столицу может вернуться лишь в начале августа, сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

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Армия и оружие

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Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
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В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера

Обновлено в 01:31
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Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью

Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
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