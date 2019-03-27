Политика

Законопроект о новых санкциях против России внесли в Конгресс СШАПолитика Сегодня вчера в 10:40

Американские сенаторы во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио в среду, 3 апреля, внесли в Конгресс законопроект, который предполагает новые санкции против России за вмешательство в выборы.
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Как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику

RT на русскомвчера в 18:16

Новый сезон

Известия08:30

Американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России

Эхо Москвы02:00

S&P может понизить рейтинг России в случае жёстких санкций

News.ru09:43

Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

РБКвчера в 14:12

В Конгресс внесли билль о новых санкциях против РФ. Они могут затронуть банки и госдолг

ТАССвчера в 10:38

Сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России

Газета.Ruвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

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Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
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Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
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Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
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Обновлено в 04:54
Общество

В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности

Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Политика

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Футбол

Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьере

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.
Обновлено в 09:07
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Политика

Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля

В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы

Обновлено в 08:51
Происшествия

Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Политика

ЕСПЧ просит Россию дать ответы по жалобам родных жертв крушения MH17

380 граждан Австралии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран считают, что ответственность за крушение малазийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году и гибель их родных несет российская сторона.
Обновлено в 13:13
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Политика

Полиция задержала человека, оставившего оскорбительное граффити на здании ярославского УМВД

Позже Роскомнадзор назвал «профилактической работой» требование удалить новость об оскорбительной надписи на здании УМВД.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Экономика

Строительство ЦКАД требует новых затрат

Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

В Левашово открылся завод по производству уборочной техники

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что в Левашово открылся завод по производству уборочной техники.
Обновлено в 13:25
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
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