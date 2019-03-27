Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесли в Конгресс СШАПолитика Сегодня вчера в 10:40
Американские сенаторы во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио в среду, 3 апреля, внесли в Конгресс законопроект, который предполагает новые санкции против России за вмешательство в выборы.
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Как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику
RT на русскомвчера в 18:16
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