Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесли в Конгресс СШАПолитика Сегодня вчера в 10:40
Американские сенаторы во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио в среду, 3 апреля, внесли в Конгресс законопроект, который предполагает новые санкции против России за вмешательство в выборы.
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США представят законопроект о жестких санкциях, чтобы помешать РФ вмешиваться в выборы
Financial Oneвчера в 07:16
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