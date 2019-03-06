Общество

Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтениеКоммерсантъ 04:21

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти. Ранее второе чтение прошел законопроект о фейковых новостях.
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Госдума приняла во втором чтении проект о наказании за оскорбление государства

RT на русском05:59

ГД приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за оскорбительные публикации о власти и фейковые новости

Эхо Москвы06:01

Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту об оскорблении государства

РИА Новостивчера в 07:24

Поправки об оскорблениях госсимволов прошли второе чтение

Российская газета06:18

Госдума увеличивает в 20 раз штрафы за оскорбление госсимволов и госинститутов России

ТАСС04:40

Штрафы за оскорбление власти в Интернете могут составить до 300 тысяч рублей

Парламентская газета05:23

Наказания за фейковые новости и неуважение к власти прошли второе чтение

Коммерсантъ06:17
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Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Порту» выбил «Рому» из Лиги Чемпионов в дополнительное время

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов португальский «Порту» в родных стенах переиграл итальянскую «Рому» и по сумме двух встреч вышел в следующий круг турнира.
Обновлено в 18:08
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено в 13:57
Происшествия

В университете Глазго нашли бомбу

Уточняется, что полиция связывает данное происшествие с аналогичными инцидентами в Лондоне, где взрывные устройства были найдены рядом с двумя аэропортами и на вокзале.
Обновлено в 16:14
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Политика

Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия

После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек

На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и ещё четверо получили травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье.
Обновлено в 18:14
Политика

Эрдоган допустил покупку у России С-500

Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Политика

Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца

Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Спорт

Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском ЧМ

Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 12:10
Политика

Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах

"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.
Обновлено в 14:27
Экономика

МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане

Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Политика

Северная Корея восстанавливает ракетный полигон

Пхеньян начал восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.
Обновлено в 03:17
Политика

Сенатор от штата Аризона, республиканка Марта Максалли рассказала об изнасиловании во время военной службы

Марта Максалли служила в военной авиации с 1988 по 2010 год.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-Манш

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Обновлено в 13:48
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen

Скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Здоровье

Эксперты предупредили о смертельной опасности бассейнов в отелях

По словам эксперта, даже визуально чистая вода может содержать смертоносные микроорганизмы.
Обновлено в 17:37
Политика

Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге

Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Спорт

Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Армия Израиля заявила о ракетной атаке из Газы

Для предотвращения атаки была задействована система ПРО, добавили в армии обороны.
Обновлено в 17:27
Авто

Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
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