Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтенииLenta.ru 05:41
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Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36
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Законопроект об устойчивой работе рунета может пройти второе чтение 11 апреля
Агентство Москвавчера в 08:33
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Футбол
Диего Коста дисквалифицирован на восемь матчей
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В МИД России потребовали от США снять санкции с Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от Соединенных Штатов Америки снять санкции с Венесуэлы.
Обновлено в 09:22
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
Президент Судана объявил об отставке
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве республики.
Обновлено в 03:49
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35