Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтенииLenta.ru 05:41

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
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Леонид Левин
Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36

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Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

РБК04:36

Законопроект об устойчивой работе рунета может пройти второе чтение 11 апреля

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете

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Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

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Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Обновлено в 09:22
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Появилось видео задержания Ассанжа

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Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

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Президент Судана объявил об отставке

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Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
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Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
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РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

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Обновлено вчера в 12:57
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Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
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Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

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Обновлено в 02:18
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Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
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На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

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Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
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