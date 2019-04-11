Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтенииLenta.ru 05:41

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
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Леонид Левин
Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36

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Законопроект об автономном Рунете прошел второе чтение в Госдуме

Московский Комсомолец04:54

Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

РБК04:36

Законопроект о «суверенном рунете» прошел второе чтение в Госдуме

Коммерсантъ04:29

Закон о защите Рунета от внешних угроз прошел второе чтение

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Законопроект о «суверенном интернете» рассмотрен во втором чтении

Государственная Дума РФ04:23

Законопроект о суверенном Рунете прошел второе чтение в Госдуме

Эхо Москвы07:32
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Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия

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Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Футбол

«В составе „Уфы“ будут изменения». Евсеев - о матче с «Енисеем»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что произведет изменения в составе перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Енисея".
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Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:29
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Обновленный автомобиль японской автомобилестроительной компании Isuzu D-Max презентовали на московской выставке.
Обновлено в 05:23
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Обновлено в 12:55
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
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«Горячая штучка»: дочь Эминема опубликовала фото в бикини на фоне водопада

На одних кадрах девушка купается в водопаде, а на других гуляет по песчаному берегу.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»

Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
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Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В душевой петербургского аквапарка обрушился потолок

Обновлено в 14:12
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
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Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро

Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
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При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

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