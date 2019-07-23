Экономика
Законопроект о краудфандинге принят во втором чтенииCrypto-news 10:45
Законопроект о краудфандинге принят Госдумой во втором чтении. Ожидается, что в третьем чтении он будет принят уже 24 июля.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Политика
Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании
Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
Обновлено в 14:52
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено вчера в 05:53
Гаджеты
WSJ узнал о планах Apple по покупке модемного бизнеса Intel
Apple ведёт переговоры по приобретению подразделения Intel, отвечающего за выпуск модемов для смартфонов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Футбол
Дзамбротта: «С Неймаром „Ювентус“ бы вошел в топ-5 клубов мира»
С Неймаром «Ювентус» вошел бы в топ-5 клубов мира. Бренд «Ювентуса» бы сильно вырос по всему миру.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче.
Обновлено в 08:28
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Музыка
Стала известна программа Дня ВМФ в Петербурге
В воскресенье, 28 июля, в России отпразднуют День ВМФ. По традиции, Главный военно-морской парад состоится именно в Петербурге.
Обновлено в 11:20
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39