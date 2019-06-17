Экономика
Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям одобрила ГосдумаКрасная весна 10:20
Проект закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, приняла во втором чтении Государственная Дума 18 июня, сообщается на официальном сайте ГД.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газета08:27
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Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
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Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
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Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
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В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
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Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
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Армия и оружие
В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»
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Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
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В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
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Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
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