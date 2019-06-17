Экономика

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям одобрила ГосдумаКрасная весна 10:20

Проект закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, приняла во втором чтении Государственная Дума 18 июня, сообщается на официальном сайте ГД.
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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

РБК07:28

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Госдума одобрила во II чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:59

Госдума во II чтении освободила от НДФЛ компенсацию ипотеки многодетным

РИА Новости06:28
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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