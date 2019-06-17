Экономика
Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям одобрила ГосдумаКрасная весна 10:20
Проект закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, приняла во втором чтении Государственная Дума 18 июня, сообщается на официальном сайте ГД.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газета08:27
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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Обновлено вчера в 09:00
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Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
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Спорт
Платини освободили из-под стражи
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
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