Экономика

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям одобрила ГосдумаКрасная весна 10:20

Проект закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, приняла во втором чтении Государственная Дума 18 июня, сообщается на официальном сайте ГД.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Треть квартиры - в подарок

Российская газета08:41

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

РБК07:28

Многодетным компенсируют ипотеку

Deita.ruвчера в 00:30

Госдума одобрила во II чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС06:57

Госдума приняла во II чтении проект о компенсации ипотеки многодетным

РИА Новости06:10

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:59

Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей

Парламентская газета08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика

ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии.
Обновлено в 12:53
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Общество

Шесть выпускников в Забайкалье получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому

Шесть выпускников из Читы и Приаргунского района получили предварительно 100 баллов за экзамен по русскому языку, об этом «МК в Чите» рассказали в пресс-службе Минобразования Забайкальского края.
Обновлено в 22:31
Финансы

Россия уменьшила объем вложений в госдолг США

В апреле 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 18:58
Футбол

«Зенит» вылетает на сборы в Австрию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вылетает на тренировочные сборы в Австрию.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено в 22:04
Общество

Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

Обновлено в 07:36
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено в 22:36
Гаджеты

Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Спорт

Платини освободили из-под стражи

Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи, сообщило во вторник, 18 июня, агентство France-Presse (AFP).
Обновлено в 21:24
Общество

Новый штраф ввели в России для любителей пикников

Напомним, что режим ЧС вводят при крупных природных пожарах. В это время людям запрещено посещать леса.
Обновлено в 23:00
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Политика

Познер поборол страх и задал вопрос Кадырову

Телеведущий Владимир Познер в конце своей программы на Первом канале прокомментировал дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и задал вопрос главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 12:22
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено в 12:57
Авто

«АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили Lada

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на менеджеров трех дилерских центров, с 1 июля 2019 года компания «АвтоВАЗ» собирается повысить рекомендованную розничную стоимость на весь модельный ряд марки LADA.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Общество

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено в 20:10
Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Футбол

Италия, Австралия и Бразилия вышли из группы, набрав по 6 очков

Обновлено в 17:04
Авто

Знакомимся с новыми мусоровозами на выставке WasteTech в Москве

MAN с колесной формулой 8х4 и кузовом Geesink Norba Основное внимание привлекал четырехосный мусоровоз Geesink Norba на шасси MAN.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Обновлено в 21:11
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное