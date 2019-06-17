Экономика
Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям одобрила ГосдумаКрасная весна 10:20
Проект закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, приняла во втором чтении Государственная Дума 18 июня, сообщается на официальном сайте ГД.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газета08:27
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УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
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Армия и оружие
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На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
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