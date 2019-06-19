Экономика
Законопроект о финансовом маркетплейсе был принят в РФПлас 04:28
Авторы законопроекта полагают, что финансовый маркетплейс обеспечит доступность финансовых услуг для населения России, а также увеличит здоровую конкуренцию на рынке банковских услуг за счет небольших региональных банков.
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В Центробанке рассказали, чего не стоит ожидать от финансовых маркетплейсов
Парламентская газетавчера в 13:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании финансовой электронной площадки
Агентство Москвавчера в 06:42
В первом чтении принят пакет законопроектов о создании в РФ финансового marketplace
Финмаркетвчера в 07:11
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В США испытают гиперзвуковую ракету
«Новейшая гиперзвуковая ракета, что разрабатывается на наших заводских мощностях, будет испытана специалистами в ближайшем будущем», - сказал вице-президент оборонного предприятия.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика
Число работающих пенсионеров в РФ сократилось
По данным Аналитического центра НАФИ, число работающих пенсионеров на территории России за последние три года значительно сократилось.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин назвал конечную цель нацпроектов
В мае российский лидер потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов.
Обновлено в 05:17
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов не поздравил публично старшую дочь с днем рождения
Дмитрий Тарасов проигнорировал первый юбилей старшей дочери Ангелины. По неизвестным причинам он не поздравил ее с днем рождения публично.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Фонд «Восточный порт» помогает микрорайону Врангель
Обустроить территорию помог Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный порт».
Обновлено в 04:10
Транспорт
В Московском метро открылись четыре новые станции
Обновлено в 05:21
Спорт
IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 04:13
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска
Белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вслед за косатками начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:59
Футбол
«Милан» хочет купить игроков «Реала»
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить Неймара за €130 млн.
Обновлено в 04:48
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48