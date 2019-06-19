Законопроект о финансовом маркетплейсе был принят в РФПлас 04:28

Авторы законопроекта полагают, что финансовый маркетплейс обеспечит доступность финансовых услуг для населения России, а также увеличит здоровую конкуренцию на рынке банковских услуг за счет небольших региональных банков.

Законопроект о финансовом маркетплейсе был принят в РФ

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