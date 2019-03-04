Экономика
Законопроект о доплатах пенсионерам рассмотрят 5 мартаГазета.Ru вчера в 12:17
Правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам cверх прожиточного минимума. В Госдуме пообещали рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. Спешка объясняется тем, что выплаты должны начаться до 1 июля 2019 года.
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Законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно, как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН вчера в 10:08
с чего всё началось
"Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации", — говорится в сообщении на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 06:30
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