Политика
Госдума приняла закон о надежном интернетеLenta.ru 04:29
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Во исполнение проекта в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
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Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено вчера в 01:04
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Авто
Lexus представил первый минивэн в истории марки
Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 10:05
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Культура
Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве
Ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair, на которой представлены русская иконопись, полотна Василия Поленова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других русских живописцев, а также предметы дизайна и ювелирные украшения, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж".
Обновлено в 09:19
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Культура
Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф
Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено в 10:53
Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик
К 2022-му Renault приготовит для КНР девять новых легковушек (в основном это кроссоверы), три из них будут электрифицированы.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество
В Петербурге открыли памятник Алферову
В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51