Политика

Госдума приняла закон о надежном интернетеLenta.ru 04:29

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Во исполнение проекта в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
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Госдума утвердила закон о безопасном и устойчивом интернете

RT на русском10:48

Госдума приняла закон о безопасном и устойчивом Рунете

Mirmol.ru06:15

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

Терра14 апреля в 13:11

Госдума приняла закон о надежном Рунете

ТАСС04:26

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

РИА Новости04:26

Закон о надёжном Рунете прошёл второе чтение в Госдуме

N24.RUвчера в 02:25

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

РБК04:32
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Обновлено в 07:10
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено вчера в 01:04
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
Авто

Lexus представил первый минивэн в истории марки

Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 10:05
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Культура

Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве

Ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair, на которой представлены русская иконопись, полотна Василия Поленова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других русских живописцев, а также предметы дизайна и ювелирные украшения, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж".
Обновлено в 09:19
Общество

В России появился новый вид мошенничества в интернете

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Культура

Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф

Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено в 10:53
Авто

Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик

К 2022-му Renault приготовит для КНР девять новых легковушек (в основном это кроссоверы), три из них будут электрифицированы.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51
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