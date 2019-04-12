Госдума приняла закон о надежном интернетеLenta.ru 04:29

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Во исполнение проекта в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Шоу-бизнес Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Общество НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.

Армия и оружие В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су» Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".

Здоровье Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Авто Lexus представил первый минивэн в истории марки Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.

Культура Скончалась актриса Джорджия Энджел Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

Происшествия В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Культура Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве Ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair, на которой представлены русская иконопись, полотна Василия Поленова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других русских живописцев, а также предметы дизайна и ювелирные украшения, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж".

Общество В России появился новый вид мошенничества в интернете Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.

Культура Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.

Авто Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик К 2022-му Renault приготовит для КНР девять новых легковушек (в основном это кроссоверы), три из них будут электрифицированы.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.