Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтенииТерра 14 апреля в 13:11

Госдума одобрила во втором чтении резонансный законопроект о безопасности Рунета. Главной целью документа является обеспечение стабильной работы российского сегмента интернета в случае его изоляции от глобальной сети.

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

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