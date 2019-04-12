Политика

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтенииТерра 14 апреля в 13:11

Госдума одобрила во втором чтении резонансный законопроект о безопасности Рунета. Главной целью документа является обеспечение стабильной работы российского сегмента интернета в случае его изоляции от глобальной сети.
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Закон о надёжном Рунете прошёл второе чтение в Госдуме

N24.RUвчера в 02:25

Суверенный интернет, новые автобусы и переезд «Роствертола»: итоги

Городской репортер14 апреля в 10:23

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

Терра14 апреля в 13:11

Суверенный интернет, законопроект Клишаса и митинг во Владимире

Довод13 апреля в 08:20

Владимирцы выступили в защиту свободы интернета

Молва13 апреля в 07:52
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Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Авто

Aston Martin показал свой первый электромобиль

Британская компания Aston Martin представила на Шанхайском автосалоне свой первый серийный электромобиль - Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.
Обновлено в 10:42
Финансы

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол

Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧ

Перед ответным матчем с "Аяксом" в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение от СПАЛа со счетом 2:1.
Обновлено в 12:33
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию

Ранее в документах актрисы значилась двойная фамилия Джоли-Питт. Теперь же актриса сменила фамилию на Джоли.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Экономика

Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.
Обновлено в 12:21
Технологии

«Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt

В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву

Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Происшествия

У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Политика

Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам

Обновлено в 11:45
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов

Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Спорт

Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки

Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
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