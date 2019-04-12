Политика
Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтенииТерра 14 апреля в 13:11
Госдума одобрила во втором чтении резонансный законопроект о безопасности Рунета. Главной целью документа является обеспечение стабильной работы российского сегмента интернета в случае его изоляции от глобальной сети.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суверенный интернет, новые автобусы и переезд «Роствертола»: итоги
Городской репортер14 апреля в 10:23
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Авто
Aston Martin показал свой первый электромобиль
Британская компания Aston Martin представила на Шанхайском автосалоне свой первый серийный электромобиль - Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.
Обновлено в 10:42
Финансы
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол
Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧ
Перед ответным матчем с "Аяксом" в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение от СПАЛа со счетом 2:1.
Обновлено в 12:33
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию
Ранее в документах актрисы значилась двойная фамилия Джоли-Питт. Теперь же актриса сменила фамилию на Джоли.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Экономика
Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных
Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.
Обновлено в 12:21
Технологии
«Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt
В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву
Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Происшествия
У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль
Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Политика
Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
Обновлено в 11:45
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Спорт
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки
Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26