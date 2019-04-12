Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтенииТерра 14 апреля в 13:11

Госдума одобрила во втором чтении резонансный законопроект о безопасности Рунета. Главной целью документа является обеспечение стабильной работы российского сегмента интернета в случае его изоляции от глобальной сети.

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

Политика Порошенко и Зеленский договорились о дебатах 16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Авто Aston Martin показал свой первый электромобиль Британская компания Aston Martin представила на Шанхайском автосалоне свой первый серийный электромобиль - Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.

Финансы Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Футбол Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧ Перед ответным матчем с "Аяксом" в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение от СПАЛа со счетом 2:1.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию Ранее в документах актрисы значилась двойная фамилия Джоли-Питт. Теперь же актриса сменила фамилию на Джоли.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Экономика Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.

Технологии «Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.

Шоу-бизнес «Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Общество Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.

Политика Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.

Происшествия У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Авто Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.

Спорт Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.