Общество
Законопроект Минкульта обяжет кинотеатры оповещать зрителей о пожарахПраво.ру 06:21
Все кинотеатры должны утвердить правила посещения кинотеатра, в том числе правила и условия доступа, нахождения и поведения посетителей на территории кинотеатра. Кроме того, в правилах должен прописываться запрет на пронос оружия, ядовитых и радиоактивных материалов, наркотиков и пиротехники.
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Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Парламентская газетавчера в 10:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
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СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
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В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Ачинске на горячую линию за сутки поступило около тысячи звонков
Порядка одной тысячи звонков поступило на телефоны горячих линий в Ачинске за минувшие сутки.
Обновлено 06 августа в 23:58
Политика
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Эмбарго РФ считают неоправданным в ЕС
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 11:53
Общество
Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах - впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.
Обновлено в 06:00
Политика
Банки сдали Конгрессу связи Трампа и россиян
8 августа 2019 года стало известно, что несколько крупных американских банков передали Конгрессу документы, касающиеся президента США Дональда Трампа и россиян, с которыми он мог вести дела.
Обновлено в 02:25
Общество
У бывшей императрицы Японии нашли рак груди
У бывшей императрицы Японии Митико в июле диагностировали рак груди на ранней стадии, после сентября ей предстоит операция, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.
Обновлено в 09:23
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 03:41
Происшествия
К четырем сотрудникам ФБК пришли с обысками
У сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади проходят обыски. Об этом сообщает «Апология протеста».
Обновлено вчера в 01:51
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Общество
Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов
Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск на бывшего мужа в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут Telegraph и The Times.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Захарова заявила, что США до сих пор не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки
Ни один президент США до сих пор не принес народу Японии извинения за страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Футбол
Лэмпард объяснил, почему Луиз покинул «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что бывший защитник синих Давид Луиз поссорился с ним, сообщает Metro.
Обновлено в 10:23
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане
Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Музыка
В Тамбове стартовал юбилейный рок-фестиваль «Чернозем»
Гости фестиваля смогут не только увидеть легенд отечественной рок-сцены, но и познакомиться с новичками.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43